Luchtvaart & Reizen Eerste Embraer 140-vliegtuig van Z Air bijna gereed Redactie 02-12-2024 - 1 minuten leestijd

Foto van het nieuwe toestel Embraer 140 - Foto Z Air

WILLEMSTAD/KRALENDIJK – Het eerste Embraer 140-jetvliegtuig dat de luchtvaartmaatschappij Z Air in gebruik zal nemen, is bijna gereed. Ondertussen is het vliegtuig al gespoten in de kleuren van Z Air.

Volgens informatie van Awor.nu en de directeur van Z Air, René Winkel, verlopen de voorbereidingen zeer goed. “Het in gebruik nemen van een nieuw vliegtuig, vooral van een nieuw type, vergt altijd tijd. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat het vliegtuig in perfecte staat verkeert, maar ook dat de organisatie er klaar voor is.” Dit geldt niet alleen voor de piloten, maar ook voor het cabinepersoneel en – heel belangrijk – de onderhoudsafdeling.

Enkele weken

Winkel gaf aan dat er nog geen concrete datum is vastgesteld voor de eerste vlucht van het nieuwe vliegtuig naar Curaçao, maar verwacht dat dit binnen enkele weken zal plaatsvinden. Ondertussen is ook het tweede vliegtuig van hetzelfde type in onderhoud en wordt het in de kleuren van Z Air geschilderd.

93