Sport & Vrije tijd Eerste Bonaire tennis kampioenschappen veelbelovend Hans Hofstra 02-12-2024 - 3 minuten leestijd

Op de tennisbaan van Sabadeco wordt zondag de finale gespeeld.

KRALENDIJK – Op 7 en 8 december 2024 zal Bonaire voor het eerst de gastheer zijn van de Bonaire Tennis Kampioenschappen. Met bijna 30 deelnemers zit het toernooi vol en de verwachtingen zijn hooggespannen. “Dit is een fantastische stap voor tennis op Bonaire,” aldus Paul Ruijs, lid van de wedstrijdleiding. “In de tien jaar dat ik hier op het eiland ben, hebben we nog nooit zo’n kampioenschap gehad.”

Het toernooi zal bestaan uit zowel enkel- als dubbelwedstrijden. “Bij de singles hebben we een knock-out schema opgesteld,” legt Ruijs uit. “We hebben ervoor gezorgd dat spelers van verschillende niveaus niet direct tegen de sterkste spelers uitkomen. Zo krijgt iedereen een eerlijke kans.”

De dubbelwedstrijden worden in kleine poules gespeeld. “We hebben drie kleine poules gemaakt,” vervolgt Ruijs. “Elke speler speelt minimaal twee wedstrijden en de sterkere teams spelen daarna tegen elkaar.”

Eerste kampioenschappen

Volgens Ruijs is het kampioenschap een stap richting meer competitie en betrokkenheid op het eiland. “We hopen dat dit een boost geeft en dat meer mensen mee gaan doen,” zegt hij enthousiast. “Dit zijn de eerste kampioenschappen hier en we hopen dat er in de toekomst nog meer volgen.”

De wedstrijden vinden plaats op twee locaties: Eddie’s en Sabadeco. Ruijs nodigt iedereen uit om te komen kijken. “We zorgen voor wat hapjes en drankjes, vooral tijdens het finaleweekend op zondag bij Sabadeco. Het wordt een gezellig evenement.”

Ruijs benadrukt ook de betrokkenheid van lokale talenten. “De toppers van het eiland doen mee, dus de winnaar zal zeker iemand van Bonaire zijn,” legt hij uit. “Alhoewel we nog geen aparte damescompetitie hebben, kunnen de dames meedoen en zelfs kampioen worden.”

Met het oog op de toekomst is Ruijs optimistisch. “We zijn druk bezig met het organiseren van jeugdclinics en kleine competities bij de tennisbannen van Eddy’s. Ook kijken we naar de renovatie van de tennisbanen, zodat we in 2025 twee mooie nieuwe banen hebben.” Niet alleen kijkt Bonaire naar de verbetering van de tennisbanen. Ook lijkt het niet lang meer te duren voordat er Padel gespeeld kan worden. Er zouden gesprekken gaande zijn voor de aanleg van vijf banen.

Het kampioenschap belooft een spannend en feestelijk evenement te worden voor zowel spelers als toeschouwers. “We hopen dat dit een traditie wordt en dat steeds meer mensen enthousiast raken over tennis op Bonaire,” besluit Ruijs.

