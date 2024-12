Evenementen JICN Markt en Expo Bonaire trekt nodige bezoekers Redactie 01-12-2024 - 1 minuten leestijd

Er was van alles te koop op de markt; van kunst tot meubels. Foto: ABC Online Media

KRALENDIJK- De jaarlijkse Markt en Expo van de Justitiële Inrichting Caribisch Nederland (JICN) vond afgelopen zaterdag plaats en trok een redelijk aantal bezoekers. Het evenement bood ook dit jaar weer een divers aanbod van handgemaakte producten, zoals meubels, schilderijen, sieraden, en planten, allemaal vervaardigd door gedetineerden.

De markt, onderdeel van het project “Ban pa Kambio”, helpt gedetineerden via leer-werktrajecten en MBO-opleidingen aan een succesvolle terugkeer in de samenleving. Dit jaar nam ook de gevangenis van Curaçao deel, wat zorgde voor unieke toevoegingen aan het aanbod.

Afscheid

Deze editie markeerde tevens het afscheid van directeur Wibo de Vries en coördinator Karel Martis, die sinds 2013 een grote rol hebben gespeeld in het succes van het evenement. Dankzij hun inspanningen is de markt uitgegroeid tot een bekende traditie in de regio.

157