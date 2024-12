Nieuws van Bonaire Commentaar: Waar blijft de Driehoek op Bonaire? Harald Linkels 01-12-2024 - 2 minuten leestijd

Foto: Adobe Stock

Bonaire is een eiland dat van oudsher bekend staat om zijn rust en veiligheid. Tera di solo i suave bientu, zoals het volkslied luidt. Een plek waar vuurwapengeweld altijd een zeldzaamheid was. Maar die tijd lijkt definitief voorbij. In de afgelopen weken hebben zich talloze incidenten voorgedaan waarbij illegaal vuurwapenbezit een hoofdrol speelt. Huizen, auto’s en soms ogenschijnlijke willekeurige burgers worden beschoten, met als voorlopig tragisch dieptepunt de gewelddadige dood van een amper 21 jaar oude jongeman. Dit is niet het Bonaire dat we kennen of willen!

Net als in de meeste Nederlandse gemeenten is er op het eiland een zogenaamde Gezagsdriehoek. Op Bonaire wordt deze gevormd door de gezaghebber, de chef van het Korps Politie Caribisch Nederland, en de hoofdofficier van justitie. Het is -behalve het handhaven van orde en veiligheid- hun taak om in tijden van crisis richting en vertrouwen te bieden aan de bevolking. Maar waar zijn ze? Zelfs na de gewelddadige dood van een jonge inwoner bleef het oorverdovend stil. Geen uitleg over achtergronden, geen uitleg over een plan van aanpak en geen geruststellende woorden voor de inwoners. Of meent de Gezagsdriehoek soms dat er niks bijzonders aan de hand is, dat überhaupt comunicatie richting de bevolking vereist? Als deze tragische reeks incidenten geen aanleiding is om proactief naar de bevolking te communiceren, wat dan wel? Pas als er sprake is van meerdere doden door een beschieting, of -god verhoede het- een school shooting?

De communicatie vanuit het Openbaar Ministerie BES en met name ook Korpschef Elvios Braaf laat ernstig te wensen over. Bij vragen van de pers wordt steevast verwezen naar ‘lopende onderzoeken’ als reden om geen openheid van zaken te geven en niets met de bevolking te delen. Bovendien valt het Openbaar Ministerie niet onder de Wet Openbaarheid van Bestuur, waardoor het naar eigen goeddunken informatie kan achterhouden. Van dit recht maakt het te pas en onpas gebruik. Wie dat niet bevalt, heeft pech.

Juist in tijden waarin ongewone incidenten leiden tot ongerustheid onder de bevolking moet de Driehoek duidelijk zichtbaar zijn, acteren, en communiceren. Iedereen, de lokale pers inbegrepen, snapt heus wel dat Politie en OM niet alle details kan delen met het brede publiek.

Maar wat nu gebeurt is absoluut het andere uiterste. De burgers van het eiland hebben recht op een Driehoek die er op momenten die ertoe doen voor hen is, die uitleg geeft, zaken in perspectief plaatst en geruststelt. Niet een die afwezig lijkt wanneer het er het meest toe doet.

8