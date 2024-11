Interview Monique Westenberg over haar nieuwe kinderboek en liefde voor Bonaire Hans Hofstra 30-11-2024 - 5 minuten leestijd

André Hazes (links) en Monique Westenberg (rechts) adopteerden een hond op Bonaire. Laatstgenoemde schreef er een kinderboek over.

KRALENDIJK – Monique Westenberg, de partner van de bekende zanger André Hazes, heeft onlangs haar nieuwe kinderboek uitgebracht. Monique, die een bijzondere band heeft met Bonaire, vertelt openhartig over haar connectie met het eiland, haar adoptiehond Frenkie, FKK Bonaire en haar tweede kinderboek.

“Ik voel me zo thuis op Bonaire. Ieder jaar zeg ik tegen André: laten we dit jaar weer gaan,” vertelt Monique enthousiast. Niet alleen geniet de familie van de rust en de vrijheid die ze ervaren, ook zijn zij betrokken bij de ezel- en hondenopvang op het eiland. Tijdens hun allereerste verblijf op het eiland raakte de familie al betrokken bij Fundashon Kunuku Kakelvers (FKK) Bonaire, een organisatie die zich inzet voor straathonden en katten. “Het is een groot probleem wereldwijd. Niet alleen op Bonaire. Al die straathonden en het niet steriliseren van deze dieren. De asiels zitten overvol en de mensen die daar werken doen zo goed werk. Ik vind het nog steeds leuk om FKK te helpen door regelmatig honden voor hun te posten op mijn sociale media zodat ze meer kans hebben geadopteerd te worden. Het kon niet uitblijven dat wij ook een hond adopteerden. En uiteindelijk heb ik er zelfs dus een kinderboekje over geschreven.”

Monique Westenberg (links) en André Hazes (rechts) adopteerden een hond bij FKK Bonaire.

Adoptie in plaats van pup kopen

Monique en haar gezin adopteerden zelf twee honden van Bonaire, Frenkie en Robbie en gaf hen een liefdevol thuis in Nederland. “Frenkie adopteerde ons gewoon, in plaats van andersom” zegt Monique met een lach. “Het is zo bijzonder hoe die band ontstaat. Ik hoop andere mensen te inspireren om te overwegen ook te adopteren in plaats van meteen een pup te kopen bij een fokker.” De liefde voor dieren, met name voor ezels en honden, is bij de familie groot.

Om haar boodschap te verspreiden, heeft Westenberg een kinderboek geschreven over het adoptieverhaal van haar hond Frenkie “De boodschap in dit boek is het adoptieverhaal en daarmee hoop ik andere mensen te inspireren,” legt ze uit. “Ik hoop dat kinderen door dit boekje te lezen ook tegen hun ouders zeggen: Nemen wij ook niet een hond uit het asiel?”

Educatie

Monique’s inzet voor dierenwelzijn gaat verder dan alleen adoptie. Ze benadrukt het belang van sterilisatie en educatie, vooral voor kinderen. “De kinderen zijn ook onze toekomst. Het boekje dat ik heb geschreven kan hierbij helpen. Van jongs af aan kan deze voorgelezen worden. Maar ook kinderen die wat ouder zijn vinden het leuk. Zo is mijn zoon André nu acht jaar oud. Hij kijkt er naar uit om het boekje binnenkort zelf te gaan lezen,” zegt ze.

Het boek FRENKIE van eiland naar weiland kan tot en met zondag worden besteld.

“Niet komend jaar, maar het jaar erna willen wij graag met de familie weer naar Bonaire”, aldus Monique. “Ik zou het heel leuk vinden als mijn boek hier dan ook wordt gebruikt in de scholen. Het helpt kinderen om beter te begrijpen waarom steriliseren zo belangrijk is. Als ik hierbij een rol kan spelen op Bonaire, dan doe ik dat graag.”

Het tweede kinderboek van Monique gaat over de adoptie van een hond Frenkie.

Het boek: ‘FRENKIE van eiland naar weiland’ kan alleen als pre-order worden besteld. Dit kan nog tot en met zondag 1 december. Het boek wordt voor de kerstdagen bezorgd.

150