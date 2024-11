Gezondheidszorg Conferentie Bonaire staat stil bij mentale gezondheid, seksualiteit en gebruik genotsmiddelen Redactie 30-11-2024 - 1 minuten leestijd

Foto: OLB

KRALENDIJK – Op de conferentie ‘Resilensia’ die recent op Bonaire werd gehouden, is stil gestaan bij de uitdagingen op het gebied van mentale gezondheid, seksualiteit en genotsmiddelen op het eiland.

Ook is er gesproken over manieren om de mentale veerkracht en de weerbaarheid onder de bevolking te versterken. De conferentie werd georganiseerd door de afdeling Publieke Gezondheid in samenwerking met Akseso en Mental Health Caribbean (MHC).

De organisatie ‘Off Limits’ heeft tijdens de conferentie onder andere gewezen op het belang van veiligheid in het dagelijks leven en op social media. Sprekers van Programma ‘Nu niet Zwanger’ uit Nederland hebben benadrukt dat het belangrijk is dat hulpverleners nagaan of mannen en vrouwen wel een kinderwens hebben. Zo kunnen mensen bewust kiezen om kinderen te krijgen.

Akseso ging tijdens de conferentie in op de redenen toegelicht waarom jongeren genotsmiddelen gebruiken.

MHC op haar beurt gaf aan dat problemen binnen relaties en trauma’s een grote invloed op de mentale gezondheid van mensen. Sprekers van Fundashon Mariadal wezen tijdens de conferentie aan waarom taboes rondom HIV bijvoorbeeld aangepakt moeten worden.

Samenwerken

De deelnemers aan de conferentie gaven allen aan dat het belangrijk is dat de zorgorganisaties goed met elkaar en met hun ketenpartners samenwerken. De organisatoren zeggen terug te kijken op een geslaagde conferentie.

