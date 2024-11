Klimaat & Weer Weekend weerbericht van Bonaire: Rustig weer Redactie 29-11-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Het weer blijft op Bonaire grotendeels droog en gedeeltelijk bewolkt, al is er vrijdagochtend kans op een korte regenbui. De temperaturen schommelen tussen een maximum van 31 graden overdag en een minimum van 26 graden in de nacht.

De wind waait uit het oosten en blijft meestal matig, met snelheden van 12 tot 30 kilometer per uur. Overdag kunnen er enkele stevige windvlagen voorkomen die snelheden tot 39 kilometer per uur kunnen bereiken. De zee is gematigd onrustig, met golven van één tot anderhalve meter hoogte.

Hoewel wolkenvelden regelmatig over de regio trekken, is de kans op langdurige regenval klein. Vooral in de ochtend kan een toename van bewolking leiden tot een korte bui.

