Nieuws van Bonaire Prachtige kerstversieringen brengen Bonaire tot leven Hans Hofstra 29-11-2024 - 3 minuten leestijd

Bonaire is zoals altijd mooi versierd tijdens de kerst.

BONAIRE – In aanloop naar de feestdagen is Bonaire weer omgetoverd tot een waar kerstparadijs. Zoals elk jaar zijn de straten, rotondes, huizen en overheidsgebouwen prachtig versierd met feestelijke verlichting en decoraties.

Een van de hoogtepunten is de rotonde op de Kaya Industria, waar de iconische roze flamingo’s schitteren in hun volle glorie. Het is een geliefd tafereel dat zowel bewoners als bezoekers in de kerstsfeer brengt. Ook het Wilhelminaplein straalt dankzij de betoverende versiering van de Pasanggrahan. De klassieke charme van het gebouw wordt versterkt door sfeervolle kerstlichtjes, die de omgeving een warme, feestelijke uitstraling geven.

Op Bonaire wordt kerst breed gevierd door de hele gemeenschap. De prachtige decoraties weerspiegelen niet alleen de creatieve geest van het eiland, maar ook de saamhorigheid en feestelijke tradities die zo kenmerkend zijn voor Bonaire tijdens de feestdagen.

Goed nieuws voor liefhebbers van echte kerstbomen: de containers met kerstbomen zijn sinds deze week aangekomen en de bomen zijn weer te koop op het eiland!





Op de Kaya Industria zijn de kenmerkende roze flamingo’s in combinatie met een prachtige kerstboom zichtbaar.

Huizen worden prachtig versierd tijdens de feestdagen

De kerstman verwelkomt iedereen in het centrum van Kralendijk.

Versieringen zijn overal te zijn vanaf het Wilhelminaplein.

Ook sommige palmbomen zijn ’s avonds verlicht.

Deze groene kerstboom staat op de rotonde bij de grote kerk in het centrum van Kralendijk.

