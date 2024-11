Nieuws van Bonaire Beleef de Cultuur van Bonaire: Nos Zjilea – “As di oro a subi mesa” Sander Engelbertink 29-11-2024 - 3 minuten leestijd

Zaterdag 30 november is het weer tijd voor het populaire culturele evenement Nos Zjilea in het prachtige Cultural Park Mangazina di Rei in Rincon! Tussen 10:00 en 15:00 uur kun je genieten van een unieke en inspirerende dag vol tradities, cultuur en entertainment.

Dit keer staat het evenement in het teken van het thema “As di oro a subi mesa”, wat vertaald betekent: “Het diner is geserveerd”. Een perfecte gelegenheid om de culinaire en culturele rijkdom van Bonaire op een unieke manier te ontdekken.

Wat kun je verwachten?

Miniworkshops : Doe mee aan leuke, interactieve workshops waarin je zelf aan de slag gaat. Van traditionele kooktechnieken tot creatieve activiteiten: er is voor ieder wat wils!

: Doe mee aan leuke, interactieve workshops waarin je zelf aan de slag gaat. Van traditionele kooktechnieken tot creatieve activiteiten: er is voor ieder wat wils! Demonstraties : Laat je verrassen door boeiende demonstraties waarin je meer leert over Bonairiaanse tradities, ambachten en het dagelijks leven van vroeger en nu.

: Laat je verrassen door boeiende demonstraties waarin je meer leert over Bonairiaanse tradities, ambachten en het dagelijks leven van vroeger en nu. Gezelligheid voor jong en oud: Dit evenement biedt volop plezier voor zowel kinderen als volwassenen. Een ontspannen en leerzame dag voor het hele gezin!

Locatie

Het evenement vindt plaats in het Cultural Park Mangazina di Rei, aan de oostelijke ingang van Rincon. Deze historische locatie vormt de perfecte achtergrond voor dit culturele festijn.

Goed doel

Alle opbrengsten van Nos Zjilea gaan naar educatieve programma’s. Jouw deelname draagt dus niet alleen bij aan jouw kennis en plezier, maar ook aan het behoud en de overdracht van de Bonairiaanse cultuur aan toekomstige generaties.

Praktische informatie

Datum: Zaterdag 30 november

Tijd: 10:00 – 15:00 uur

Locatie: Cultural Park Mangazina di Rei, Rincon

Mis dit unieke culturele evenement niet! Neem je familie en vrienden mee en beleef een heerlijke dag vol cultuur, ontspanning en plezier. Tot ziens bij Nos Zjilea!

19