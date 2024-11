Nieuws uit Nederland Voormalige asielhond Bonaire heeft hoofdrol in kinderboek Redactie 28-11-2024 - 1 minuten leestijd

Een voormalige asielhond van Bonaire heeft een eigen kinderboek gekregen. Frenkie, een hond die eerder werd opgevangen door Fundashon Kunuku Kakelvers, speelt de hoofdrol in een verhaal dat kinderen moet inspireren en aandacht vraagt voor het adopteren van asielhonden.

Het boek is geschreven door Monique Westenberg, die Frenkie adopteerde bij FKK en meenam naar Nederland. “Frenkie heeft zo’n leuk karakter, we wilden zijn verhaal delen met de wereld,” vertelt zij op haar website.

Jonge lezers maken via het boek kennis met Frenkie’s avonturen en leren tegelijkertijd over dierenwelzijn. Het boek is nu verkrijgbaar via Frenkies Wereld, waar je de eerste pagina’s kunt lezen, en laat zien dat elke hond, hoe klein of groot, ook een speciaal verhaal heeft.

112