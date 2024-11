Overheid OLB begint proef met gezonde snacks voor kinderen op Kolegio San Luis Bertran Redactie 28-11-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Vanaf maandag 18 november 2024 krijgen de leerlingen van Kolegio San Luis Bertran twee weken lang elke dag een gezonde snack. Dit is onderdeel van een nieuw programma, Gezonde Schoolmaaltijd, dat het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) heeft gestart. Het doel is om kinderen op Bonaire gezondere voeding te geven, wat niet alleen goed is voor hun gezondheid, maar ook voor hun schoolprestaties.

Het programma is onderdeel van een groter plan van het OLB, genaamd Werken aan Welvaart en Welzijn. Dit plan wil ervoor zorgen dat alle kinderen op Bonaire gelijke kansen krijgen om goed mee te doen in de samenleving.

Het startproject op Kolegio San Luis Bertran fungeert als pilot. Gedurende twee weken wordt onderzocht wat de impact is van de gezonde snacks en of er verbeteringen nodig zijn. De resultaten van deze proef worden gebruikt om plannen te maken voor 2025, zodat gezonde schoolmaaltijden in de toekomst op Bonaire op grotere schaal aangeboden kunnen worden.

