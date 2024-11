Sport & Vrije tijd Ethuriel Nicolaas wint Rookie-categorie bij internationale RC-wedstrijd in Californië Redactie 28-11-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Ethuriel Nicolaas van RC Bonaire Raceway heeft de eerste plaats behaald in de Rookie-categorie tijdens een prestigieuze internationale RC-wedstrijd (radiografisch bestuurbare voertuigen) in Californië.

De competitie, genaamd “The Dirt,” vond plaats op 22, 23 en 24 november 2024 bij Perris RC Raceway. Deelnemers uit Canada, Mexico, de Verenigde Staten en Bonaire streden in verschillende categorieën op een uitdagend offroad-circuit.

Nicolaas deed mee in zes categorieën en behaalde niet alleen winst in de Rookie-klasse, maar zette ook sterke prestaties neer in andere klassen, zoals de 5th Scale Buggy en 1/5 Electric. Zijn succes laat zien dat Bonaire niet alleen mooi is, maar ook talent heeft op internationaal niveau. Op 24 november werden de scores bekendgemaakt tijdens een feestelijke ceremonie, waarbij Ethuriel’s overwinning in de Rookie-categorie werd gevierd.

Speciale dank gaat uit naar Mattew Olsen van de MOD-organisatie, die de wedstrijd mogelijk maakte, en naar Chris en Tree Shaffer van DRT California, die Ethuriel’s reis naar Californië hebben gesteund. Hiermee heeft Nicolaas een prachtige prestatie neergezet voor Bonaire én de RC-sport.

