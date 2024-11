Milieu Nog weinig duidelijk over ‘eerste stappen’ bij vuilnisbelt Bonaire na ingreep door Nederland Redactie 27-11-2024 - 1 minuten leestijd

Er bestaan onder andere zorgen of biomedisch afval wat in containers ligt opgeslagen. Foto: RCN

KRALENDIJK – Op 15 november heeft de waarnemend Rijksvertegenwoordiger (wRv) Jan Helmond per direct het bestuur van het OLB overgenomen voor een aantal taken rondom Selibon Lagun. Dit naar aanleiding van ernstige constateringen van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) over risico’s voor de publieke gezondheid, natuur en milieu.

In een op dinsdag uitgestuurd persbericht wordt door Helmond melding gemaakt van het feit dat ‘eerste stappen’, zouden zijn gezet, maar wordt geenszins duidelijk wat deze zijn.

Hoewel in het persbericht ook wordt vermeld dat een ‘specialistische aanpak’ vereist is, blijft vooralsnog ook onduidelijk hoe deze eruitziet en wanneer hiermee een aanvang wordt gemaakt.

Beperkt inzicht

Hoewel Helmond na de ingreep transparantie en regelmatige updates via persberichten heeft beloofd, blijft vooralsnog veel onduidelijk over welke stappen er concreet zijn gezet of binnenkort zullen worden gezet.

Helmond ging tot nog toe niet in op een verzoek van Bonaire.nu om een persoonlijk gesprek over de situatie bij vuilstortplaats te Lagun.

