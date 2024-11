Nutsvoorzieningen Curoil reageert op kritiek M21; Samen met klant zoeken naar oplossing Redactie 27-11-2024 - 1 minuten leestijd

Gasflessen Curoil | foto ABC Online Media

KRALENDIJK – Curoil heeft op dinsdagmiddag middels een persverklaring gereageerd op de kritiek van politieke partij M21 omtrent het nieuwe registratiesysteem dat het bedrijf recent in gebruik nam.

M21 bekritiseerde op maandag de problemen die klanten ondervinden bij het aanvragen van nieuwe gasflessen, of het terugvragen van in het verleden betaalde waarborgsommen, als gegevens van de klant in het systeem blijken te ontbreken.

Hoewel het bedrijf erkent dat er enkele kinderziektes zijn met het nieuwe systeem, benadrukt zij tegelijkertijd het belang van goede registratie van klantgegevens om de juiste service te kunnen bieden. Ook stelt Curoil dat zij, bij voorkomende problemen, altijd bereid is samen met de klant naar een oplossing te zoeken.

