Overheid Aanmeldprocedure Horeca- en Bouwbedrijven Bonaire van start Redactie 27-11-2024 - 1 minuten leestijd

De start van de nieuwe procedure is deze week gezamenlijk gelanceerd. Foto: OLB

KRALENDIJK – Op maandag 25 november 2024 is de digitale aanmeldprocedure voor horecabedrijven en bouwbedrijven officieel gelanceerd. Vanaf deze datum moeten bedrijven uit deze sectoren zich melden via de website van het OLB of het milieu-informatiepunt.

Het gaat om een wettelijke verplichting in het kader van het Inrichtingen & Activiteitenbesluit BES, dat sinds april 2024 van kracht is om milieubescherming te reguleren.

Na aanmelding ontvangen bedrijven een bevestiging en wordt een eerste inspectie uitgevoerd door Directie Toezicht & Handhaving. Indien een vergunning vereist is, neemt Directie Ruimte & Ontwikkeling contact op voor verdere afhandeling.

Procedure

De procedure werd ceremonieel gestart door directeur-generaal Van Rijn van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en gedeputeerde Abraham. Nieuwe bedrijven moeten zich vanaf nu altijd melden, terwijl bestaande bedrijven uit andere sectoren later worden uitgenodigd.

113