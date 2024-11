Luchtvaart & Reizen Prachtige jachten meren aan op Bonaire Hans Hofstra 26-11-2024 - 1 minuten leestijd

De Wind Star kan 148 gasten vervoeren.

KRALENDIJK – Op zondag 24 en maandag 25 november hebben twee prachtige jachten Bonaire aangedaan. Op zondag was de Wind Star te gast. Op maandag meerde het jacht de Royal Clipper aan. Beide schepen kwamen aan in de ochtend en vertrokken dezelfde dag weer.

De Wind Star is een motorzeiljacht die 148 gasten kan meenemen. Het luxe jacht heeft vier verdiepingen. Aan boord zijn aanwezig verschillende zwembaden, hot tubs en lounges. De Royal Clipper heeft een lengte van 134,8 meter en vijf masten. In totaal heeft het jacht de mogelijkheid om 42 zeilen omhoog te trekken. Tevens heeft ook dit jacht de beschikking over luxe. Zo zijn er onder andere drie zwembaden aanwezig.

De Royal Clipper meert vaker aan op Bonaire.

