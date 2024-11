Gezondheidszorg CAO Partners Zorg Caribisch Nederland CLA bespreken arbeidsvoorwaarden Redactie 26-11-2024 - 1 minuten leestijd

De deelnemers aan de bijeenkomst op Sint-Maarten. Foto: CAO partijen Zorg BES

PHILIPSBURG – Na de implementatie van de eerste gezamenlijke Zorg-CAO voor de BES-eilanden op 1 januari 2024, vond op 18 en 19 november de eerste gezamenlijke consultatie plaats.

Tijdens de bijeenkomst werd gesproken over het verbeteren van arbeidsmarktvoorwaarden en het professionaliseren van beleid voor de zorgsector. Concreet zijn afspraken gemaakt over een salarisverhoging van 3,6% voor werknemers per 1 januari 2025, verbeteringen in het transportbeleid voor diensten buiten werktijd, en eerste gesprekken over preventie, vitaliteit en opleidingsbeleid.

Deskundige op het gebied van arbeidswetgeving, voormalig minister Rafael Boasman prees de CAO als een “baken van hoop” en riep belanghebbenden op om deze gezamenlijke inspanning voort te zetten ten behoeve van zorgmedewerkers en inwoners. Partijen kwamen overeen een routekaart te ontwikkelen om arbeidsvoorwaarden, arbeidsmobiliteit en pensioenen structureel aan te pakken.

Standaardisatie

De Zorg-CAO streeft naar het standaardiseren van arbeidsvoorwaarden, het verminderen van concurrentie tussen zorgorganisaties en het bevorderen van arbeidsmobiliteit. Dit moet bijdragen aan een stabiel en effectief zorgsysteem voor de BES-eilanden.

