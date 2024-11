Politie & Justitie Supermarkt slachtoffer van nieuwe gewapende overval op Bonaire Redactie 25-11-2024 - 1 minuten leestijd

Foto Live99FM

KRALENDIJK- Op zondagavond rond de klok van 8 uur, vond er een gewapende overval plaats op een supermarkt aan de Kaya Sonmontuno. Twee mannen, volledig in het zwart gekleed en met bedekte gezichten, bedreigden het personeel van de supermarkt en eisten geld, waarna ze te voet richting het noorden vluchtten.

De politie roept iedereen die iets gezien of gehoord heeft over deze gewapende overval op om contact op te nemen via 715-8000 of anoniem via 9310.

Zorgwekkend

De overval op de supermarkt is het zoveelste incident in de afgelopen weken waarbij vuurwapens een rol spelen. Het is een uiterst zorgwekkende situatie, aangezien Bonaire dit soort geweld niet gewend is.

