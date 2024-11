Politiek & Bestuur M21 uit flinke kritiek op Curoil Bonaire wegens gedoe over deposito gasflessen Redactie 25-11-2024 - 2 minuten leestijd

KRALENDIJK – Curoil, de enige leverancier van gasflessen op Bonaire, krijgt kritiek van politieke partij M21 van wat wordt omschreven als een onterecht en rigide beleid.

De partij doelt hierbij op het feit dat klanten die niet in het nieuwe systeem van het Curoil staan geregistreerd, geen volle gasflessen kunnen kopen, ook al hebben zij in het verleden borgsommen betaald en beschikken zij over gasflessen van Curoil. Volgens M21 is het probleem ontstaan bij de invoering van een nieuw registratiesysteem bij de leverancier, waarbij niet alle bestaande klanten en adressen correct zijn overgezet.

Volgens M21 komt het voor dat Curoil weigert lege flessen in te nemen of volle te leveren omdat consumenten niet kunnen aantonen in een ver verleden de vereiste borgsom te hebben betaald. De partij wijst er, wellicht ten overvloede, op dat Curoil altijd het monopolie heeft gehad en gasflessen dus altijd door haar zijn geleverd en door geen enkele ander. “Curoil heeft altijd de monopolie gehad en is dus altijd de enige leverancier van gasflessen geweest. Bovendien moest altijd een waarborgsom betaald worden om een gasfles te krijgen. Met andere woorden, de gasflessen móéten wel van Curoil zijn en er móét voor betaald zijn. Hoe kan het nu dan dat Curoil ze terug wil nemen, zonder teruggave van de betaalde waarborgsom?”, aldus M21.

Oplossen

M21 vindt dat het aan de leverancier is om de gerezen problematiek op te lossen en dat het niet acceptabel is dat consumenten de dupe worden van imperfecties haar systemen. “Feit is echter dat Curoil dit probleem heeft veroorzaakt toen zij een nieuw systeem hebben geïntroduceerd en dat het nu tijd is om deze discrepantie op te lossen.”

