Sport & Vrije tijd Bonairiaanse jeugd kroont zich tot wereldkampioenen windsurfen Hans Hofstra 25-11-2024 - 3 minuten leestijd

Bonaire heeft veel wereldkampioenen in de jeugd. Foto: Aquaspeed Bonaire Regatta

KRALENDIJK – De jeugd van Bonaire heeft een indrukwekkende prestatie geleverd door meerdere wereldkampioenen windsurfen af te leveren. Naast de gouden medailles wisten de jonge surfers ook diverse zilveren en bronzen medailles te bemachtigen, waarmee ze de wereld nogmaals hebben laten zien wat Bonaire in huis heeft.

Ook al waren de laatste wedstrijden een tijdje geleden al gevaren, de Professional Windsurfers Association (PWA) heeft dit weekend officieel de wereldkampioenen in de jeugd categorieën bekend gemaakt.

Bij de meisjes was het Bobbi-Lynn de Jong die de show stal. Zij won goud in de categorie -17 jaar op zowel de fin slalom als de foil slalom. Haar jongere zus Kit de Jong deed niet onder: zij herhaalde deze prestatie en pakte eveneens dubbel goud in de categorie -15 jaar. Lone de Jong, een derde talentvolle zus, behaalde in dezelfde categorie zilver op zowel de fin als de foil. Het podium in de -15 categorie werd compleet Bonairiaans dankzij Bente Jolijn van der Es, die het brons op de fin veroverde. Eerder dit jaar won Arxon Gomperts nog de World Cup windsurfen op Bonaire. Foto: Aquaspeed Bonaire Regatta

Wereldkampioenen bij de jongens

Ook de jongens maakten indruk. In de categorie -17 jaar werd Storm Nicolai wereldkampioen op de fin slalom, waarbij hij zijn landgenoot Tycho Smits net voorbleef. Smits pakte het zilver op de fin en schitterde daarnaast met een gouden medaille op de slalom foil. Nicolai voegde hier nog een zilveren medaille aan toe op de foil. Caylen Alleen maakte het Bonairiaanse succes compleet door brons te winnen op de fin, waarmee ook hier het volledige podium werd bezet door talent van Bonaire.

In de categorie -15 jaar ging het goud naar Arxon Gomperts, terwijl Jaevian IJtsma het zilver in de wacht sleepte. In de jongste categorie, -13 jaar, zette Julien Blom een prachtige prestatie neer met een zilveren medaille.

81