Nieuws van Bonaire Bonaire-zangeres Semii Marten bekroond met twee prijzen Hans Hofstra 25-11-2024 - 2 minuten leestijd

KRALENDIJK – Bonaire-zangeres Semii Marten heeft afgelopen weekend de prestigieuze titels ‘Commercial Song of the Year’ en ‘Singer of the Year’ in de wacht gesleept. De prijs werd uitgereikt door de Klave, een foundation voor Bonairiaanse zangers. Haar populaire nummer ‘Poko Poko’ werd verkozen tot de beste commerciële song van het jaar, een eer die haar volgens haar eigen zeggen een enorme boost geeft.

“Het winnen van deze prijzen betekent veel voor mij,” vertelt Marten. “Het is een soort van erkenning voor al het harde werk dat ik heb gedaan. Hoewel ik het niet voor de erkenning doe, voelt het goed om te weten dat mijn inspanningen worden gezien.”

Semii Marten is geen onbekende in de muziekwereld van Bonaire. Vorig jaar won ze al de titel van ‘Female Singer of the Year’ en ‘Radio Host of the Year’. “Ik had wel verwacht dat ik ook dit jaar weer genomineerd zou worden,” geeft ze toe. “Dit jaar heb ik veel bereikt, vooral internationaal met optredens op verschillende festivals.”

Het succes van ‘Poko Poko’ werd mede bepaald door een fanstemming, waarbij fans van Marten massaal op haar stemden. “Het feit dat mijn fans me zo steunen en op me stemmen, voelt geweldig. Hard werken wordt niet onopgemerkt gelaten,” zegt ze dankbaar.

Presentatrice

Naast haar muzikale carrière heeft Marten onlangs ook de rol van presentatrice op zich genomen tijdens de Miss-universe verkiezingen in Mexico. “Het was een onverwachte uitdaging, maar ik vond het superleuk,” vertelt ze enthousiast. “Hoewel ik mezelf niet zie switchen van carrière, sta ik open voor meer van dit soort ervaringen.”

Met de nieuwe prijzen op zak kijkt Marten vol ambitie naar de toekomst. “Ik blijf hard werken en hoop volgend jaar weer mooie dingen te bereiken. Of ik nu win of niet, het gaat erom dat je altijd je best doet.”

144