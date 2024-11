Overheid Bestuurscollege Bonaire dringt aan op oplossing belastingvrije som en minimumloon Redactie 25-11-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – In een brief aan de Staten-Generaal reageert het bestuurscollege van Bonaire positief op de brede steun in de Tweede Kamer voor het Belastingplan BES-eilanden 2025, maar vraagt aandacht voor een urgente kwestie: de afstemming van de belastingvrije som en het minimumloon in 2025.

Hoewel deze bedragen in 2024 al op elkaar afgestemd waren, dreigt dit in 2025 niet goed te gaan. Dit kan huishoudens met een minimuminkomen confronteren met een maandelijkse belasting van enkele dollars, een onwenselijk effect, gezien de hoge kosten van levensonderhoud op Bonaire.

Het college roept de ministeries van Financiën en Sociale Zaken op snel een praktische oplossing te vinden binnen de bestaande beleidsvrijheden, zodat deze kwetsbare groep wordt ontzien. Voor wat betreft de minimuminkomens gaat het een heffing van tussen de 5 en 11 dollar per maand, terwijl de Belastingdienst Caribisch Nederland bedragen van minder dan 168 dollar per jaar in de praktijk niet invordert. Dit komt neer op 14 dollar per maand.

Structureel

Daarnaast pleiten zij voor overleg over structurele fiscale maatregelen vanaf 2026 die beter aansluiten op de realiteit van de eilandeconomieën. Bonaire benadrukt graag mee te willen denken over oplossingsrichtingen als het gaat om het fiscale jaar 2025.

