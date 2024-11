Onderwijs Workshop schrijven voor kinderen over cultureel erfgoed succesvol afgerond op Bonaire Redactie 24-11-2024 - 1 minuten leestijd

Groepsfoto van de deelnemers workshop - Foto Fundashon Lesa Ta Dushi

KRALENDIJK – Op 18 en 20 november organiseerde Fundashon Lesa Ta Dushi (FLTD) een workshop voor aspirant-schrijvers. Onder leiding van de ervaren kinderboekenschrijfster Evelien van Dort, die al meer dan 90 boeken heeft gepubliceerd, leerden de deelnemers verhalen schrijven die zijn afgestemd op kinderen. Het thema van de workshop was cultureel erfgoed, waarbij deelnemers werden uitgedaagd om verhalen te schrijven over tradities en culturele waarden van Bonaire, zoals Mamparia Kutu of vriendschap.

Twaalf deelnemers namen deel aan de workshop, waaronder enkele ervaren schrijvers die hun vaardigheden verder aanscherpten. Aan het einde van de workshop kregen de deelnemers certificaten uitgereikt door Evelien, FLTD-voorzitter Mazarella Jansen en coördinator Monica Clarinda.

FLTD heeft het doel om alle verhalen die tijdens de workshop zijn geschreven volgend jaar te publiceren. Hiermee wil de organisatie bijdragen aan een rijkere leeservaring voor kinderen op Bonaire en meer kinderboeken in het Papiaments en Nederlands beschikbaar maken. Het uiteindelijke doel is om Bonaire een eiland van lezers te maken, waar de moedertaal en cultuur centraal staan in het onderwijs en de literatuur.

