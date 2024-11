Evenementen Stichting Across The Isles gaat coördinerende spelen bij bewustwording slavernijverleden Bonaire Redactie 24-11-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK- Op donderdag 30 januari 2025 lanceert Stichting Across The Isles (FAI) haar eerste programma op Bonaire. Tijdens een persconferentie, zal het project ‘Across The Seas’ worden gepresenteerd.

Het gaat om een programma gefinancierd door De Nederlandsche Bank (DNB), dat zich richt op de bewustwording rond het slavernijverleden en de invloed daarvan op het heden.

Het programma omvat onder meer wetenschappelijk onderzoek naar opstanden in de slavernijperiode, de ontwikkeling van educatief materiaal, de oprichting van een herdenkingsplaats en een afsluitende tentoonstelling.

Het project opgezet om lokale organisaties en burgerinitiatieven te ondersteunen en hen te betrekken bij de uitvoering van activiteiten.

Naast het programma werkt de stichting aan de oprichting van een subsidieplatform, gerund door experts van Bonaire en de omliggende eilanden. “Hiermee zal FAI begeleiding bieden aan kleine organisaties die moeite hebben met het aanvragen van financiering”, aldus de Stichting.

Kennis en samenwerking

Met deze initiatieven speelt Stichting Across The Isles een belangrijke rol in het vergroten van kennis en het versterken van samenwerking binnen de gemeenschap op Bonaire.

