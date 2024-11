Evenementen Oceaandag voor jongeren op Sorobon Beach Redactie 24-11-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Ben jij tussen de 12 en 20 jaar en gek op de oceaan? Zet dan donderdag 7 december in je agenda, want Reef Renewal Bonaire organiseert een superleuk en gratis evenement: Discover the Bay op Sorobon Beach!

Wat kun je verwachten? Je gaat mee op snorkelexcursies, doet mee aan creatieve workshops, speelt te gekke spelletjes en neemt deel aan leuke challenges. Je leert van alles over hoe koralen worden hersteld en waarom Bonaire’s riffen zo speciaal zijn. Extra aandacht gaat naar de bijzondere koralen in Lac Bay.

Iedereen krijgt een Discover the Bay T-shirt én je maakt kans op mooie prijzen. Voor de trek zijn er broodjes en snacks, busvervoer wordt geregeld zodat niemand iets hoeft te missen.

Klinkt dit als een dag die je niet wilt missen? Meld je snel aan, want er is maar een beperkt aantal plekken beschikbaar. Dit is een leuke kans om Bonaire’s onderwaterwereld te ontdekken en meer te leren over hoe we die samen kunnen beschermen!

Meer weten of inschrijven? Kijk op de Discover the Bay-pagina op de website van Reef Renewal Bonaire.

