Luchtvaart & Reizen Nederlandse luchtvaartbelasting drijft kosten reizen Cariben omhoog Dick Drayer 24-11-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De voorgenomen verhoging van de Nederlandse luchtvaartbelasting leidt tot zorgen bij de luchthavens in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Vanaf 2027 zal deze belasting voor langeafstandsvluchten stijgen naar negentig euro per ticket. De maatregel, die is bedoeld om jaarlijks 248 miljoen euro op te brengen, heeft mogelijk grote gevolgen voor de toegankelijkheid en economie van de Caribische regio.

De Dutch Caribbean Cooperation of Airports, DCCA, een samenwerkingsverband van luchthavens in het Caribisch gebied, waarschuwt voor de impact op de eilanden. “Deze belasting maakt het reizen van en naar het Caribisch deel van het Koninkrijk aanzienlijk duurder,” stelt de organisatie. Vooral voor lokale inwoners en hun familiebanden, maar ook voor de toerismesector en goederenvervoer, kunnen de hogere kosten problematisch zijn.

Het samenwerkingsverband pleit ervoor om vluchten van en naar het Caribisch deel van het Koninkrijk uit te zonderen van deze belasting. Daarnaast roept de DCCA op tot onafhankelijke studies om de effecten van deze maatregel te onderzoeken. De luchthavens benadrukken dat deze regio economisch en geografisch sterk afhankelijk is van luchtvervoer.

CEO van de Curaçaose luchthaven, Jonny Anderson, uit bovendien zijn bezorgdheid over de bestemming van de belastingopbrengsten. Deze worden niet specifiek aangewend voor klimaatacties of ter compensatie van regio’s die onevenredig zwaar worden getroffen. Gezien de relatief lage bijdrage van de Caribische regio aan de wereldwijde CO₂-uitstoot, voelt de maatregel voor velen onrechtvaardig.

0