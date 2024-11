Politie & Justitie Gestolen scooter snel teruggevonden Redactie 24-11-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Op donderdagmiddag is een gestolen scooter aan de Kaya L.D. Gerharts snel teruggevonden. De eigenaar vond samen met de politie zijn scooter op een open terrein aan de Kaya General C.M. Piar, onder een matras. Een andere scooter zonder kentekenplaat werd in beslag genomen voor onderzoek.

De melding kwam rond kwart voor vier binnen bij de centrale meldkamer. Kort daarna meldde de eigenaar dat hij tijdens een zoektocht in de omgeving twee scooters op een open terrein had gevonden. Bij aankomst van de politie bleek dat één van de scooters de eerder gestolen scooter was. De eigenaar herkende deze direct en nam hem mee. De tweede scooter zonder kenteken werd in beslag genomen.

Tweede vondst

De volgende ochtend werd opnieuw melding gemaakt van een scooter op dezelfde plek. Deze scooter miste enkele onderdelen en er lag een tas met duikspullen naast. Ook deze spullen werden door de politie meegenomen voor verder onderzoek.

