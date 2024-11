Curaçao Ex-baseballer Kalian Sams opent gevoel in theatershow Redactie 24-11-2024 - 2 minuten leestijd

Voormalig Antilliaans baseball-prof Kalian Sams gaat het theater in. Vanaf januari is hij in Nederland te zien met de voorstelling ‘The Devil’s Homerun’, over de wereld die schuilgaat achter de baseball-buitenkant. Sams, kind van ouders uit Sint-Eustatius, hoopt zijn voorstelling ook naar de eilanden te brengen.

Emotieloos

In de harde wereld van de topsport en het baseball is volgens Sams (38) weinig ruimte voor kwetsbaarheid. Hij omschrijft zelf hoe hij in de VS ‘emotieloos’ werd. “Ik kom uit een achtergrond waar mannen niet gauw emoties mogen uiten, zeker donkere mannen. Ik ben nu op een leeftijd dat ik dat taboe wil doorbreken.”

Via het Nederlandse topsportplatform TeamNL volgde Sams na zijn baseballpensioen in 2022 een sprekerscursus, waarmee hij regelmatig voor groepen stond. Vervolgens besloot hij zijn verhalen op te schrijven voor een boek. In de tussentijd tipte een vriendin hem om van zijn verhalen een theatervoorstelling te maken.

In eerste instantie komen er een try-out en een premiere, beide in Den Haag. Daarna zijn er al vijf voorstellingen in de rest van Nederland gepland. Sams hoopt erg om zijn verhaal ook op de Caribisch Nederlandse eilanden te kunnen vertellen, maar ook in de Verenigde Staten en Canada, waar hij als sporter actief was. Volgens Sams zitten er elementen in zijn voorstelling die ook aan deze kant van de oceaan herkenbaar zijn en zullen aanspreken.

Wereldkampioen

Kalian Sams werd geboren in Den Haag als kind van ouders uit Sint-Eustatius. In 2006 maakte hij op 18-jarige leeftijd zijn debuut in het Nederlands nationale baseballteam, later bekend als het Koninkrijksteam. Daarvoor speelde hij meer dan 100 wedstrijden, met als hoogtepunt de winst in de Baseball World Cup in 2011. Als 19-jarige tekende hij zijn eerste profcontract bij MLB-team Seattle Mariners, maar tot een debuut in de Major League kwam het nooit. Hij speelde in de VS voor verschillende Triple A Minor League teams, één niveau onder de Major League. Daarna speelde hij op het hoogste niveau in Canada, Mexico en Taiwan.

0