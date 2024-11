Column Auke op zondag: Verdienvermogen Redactie 24-11-2024 - 3 minuten leestijd

Mijn vader was een vriendelijke man. Hij had een opgewekt karakter ook al had hij bijna dagelijks te maken met de overheid. Vaak kwam hij thuis met een lichtelijk ironisch verslag van weer een vergadering.

Tijdens een van onze laatste wandelingen vertelde hij dat hij niet veel begreep van de wereld.

‘Grote mensen zijn vreemde wezens’, stelde hij vast. Een curieuze opmerking als je eind zestig bent, vond ik.

Dat vond hij ook, maar hij twijfelde geen seconde aan zijn conclusie.

‘Mensen praten veel’, zei hij, ‘hebben overal een oplossing voor. Maar vraag ze niet om een probleem op te lossen. Dan gaan ze graag nog maar een paar keer vergaderen.’

Nu ik zelf volgens de anderen groot ben, weet ik dat mijn vader gelijk had. Ja, De meeste mensen deugen, zoals de titel is van de bestseller van Rutger Bregman. Maar dat boek heb ik niet gelezen. In de kast hier vlak bij mijn bureau staat wel een exemplaar van De wereld deugt niet van Arthur Schopenhauer. Een titel waar mijn vader zich in had kunnen vinden.

Dat mijn vader opdook bij lezing van het rapport Verdienvermogen Bonaire. Analyse van ontwikkelingen en verkenning van opties was in eerste instantie verrassend. Maar al lezend zag ik zijn typerende glimlach steeds vaker voor me.

De titel van het rapport Verdienvermogen Bonaire. Analyse van ontwikkelingen en verkenning van opties verdient een pluim. Vooral de toegift dat je na alles te hebben bekeken, ook een blik hebt geworpen op mogelijke oplossingen voor mogelijke problemen, biedt ruimte voor nog een aantal rapporten in de nabije toekomst.

Het rapport is gemaakt in opdracht van Centraal Dialoog Bonaire, het lokale overlegorgaan van werkgevers, vakbonden, lokale overheid en Kamer van Koophandel. Het doel van CDB is om door middel van overleg te komen tot een sociaal, economisch en ecologisch duurzaam Bonaire.

Polderen in de Cariben.

Het rapport is geschreven door Economisch Bureau Amsterdam. In dertig pagina’s beschrijft het bedrijf het onderzoek naar ‘de ontwikkeling van het verdienvermogen van Bonaire en mogelijkheden om het verdienvermogen te vergroten’ samen.

Het Amsterdamse bureau begrijpt dat er mensen zijn die niet helder voor ogen hebben wat een verdienvermogen is.

‘Verdienvermogen is ten behoeve van dit onderzoek gedefinieerd als: het vermogen om structurele welvaartsgroei en werkgelegenheidsontwikkeling te realiseren; te zorgen dat de baten van economische activiteiten en investeringen ten goede komen aan Bonaire; de zelfvoorzienendheid te verbeteren en de importafhankelijkheid te verminderen; de kosten van levensonderhoud en de cost of doing business te beheersen; en een gelijkere verdeling van de welvaart te realiseren. Dit rapport richt zich op ontwikkelingen in de periode 2012-2023 en geeft een globale verkenning van mogelijkheden om het verdienvermogen van Bonaire te versterken.’

Mijn vader zou ongetwijfeld blijmoedig hebben geconcludeerd dat een volgende opdracht klaar staat. Een globale verkenning vraagt om verdieping. Want ‘om een ontwikkelingsstrategie gericht op vergroting van het verdienvermogen effectief uit te voeren, is een uitvoeringsstructuur met duidelijke verantwoordelijkheden voor zowel het lokale bestuur als de Nederlandse overheid, met een lange termijn focus, en met voldoende kennis en middelen, een noodzakelijke randvoorwaarde.’

Tel uit je winst.

