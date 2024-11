Evenementen Activiteiten op Bonaire tijdens Wereld Aids week 2024 Redactie 24-11-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Fundashon Mariadal organiseert in december verschillende activiteiten voor Wereld Aids Dag 2024. Het thema is dit jaar “N=N”, wat betekent: niet meetbaar = niet overdraagbaar. Hiermee wil de stichting bewustwording over hiv vergroten en stigma’s doorbreken.

Op maandag 2 december is er een open dag op Kaya Korsou. Van 15.00 tot 19.00 uur kun je meer leren over hiv en het N=N-thema. Er zijn interactieve activiteiten en deskundigen beantwoorden vragen.

Op zaterdag 7 december is er een conferentie bij Habitat van 9.00 tot 16.00 uur. Samen met SOA-AIDS Nederland worden nieuwe inzichten over hiv gedeeld. Aanmelden kan via een online formulier.

Zondag 8 december is er een wandeltocht van vijf kilometer. De tocht start om 6.30 uur bij Bachelor’s Beach en eindigt rond 8.30 uur bij de Salt Pier. De deelname is gratis. Trek een rood of wit T-shirt aan om je steun te tonen.

Fundashon Mariadal roept iedereen op om mee te doen: “Door samen te komen, vergroten we het bewustzijn en doorbreken we stigma’s rondom hiv.”

