Zulay Nahr deelt kerstvreugde met families in nood op Bonaire

KRALENDIJK – Met Kerstmis in aantocht, bloeit ook de kerstgedachte weer op: warmte, samenhorigheid en zorg voor elkaar. Verschillende bewoners op Bonaire helpen elkaar. Een van die inwoonsters is Zulay Nahr. Zij wil hulp en kerstvreugde geven aan lokale families die het moeilijk hebben. Heb jij of weet jij ook een mooie kerstgedachte van bewoners op Bonaire? Tip de redactie.

“Elk jaar geef ik een verjaardagsfeest voor mijn zoon,” vertelde Nahr. “Dit jaar realiseerde ik me dat ik altijd veel decoratie en andere spullen over heb. In plaats van ze weg te gooien, besloot ik ze te delen met iemand die het nodig heeft. In tijden van de kerst, hebben sommige mensen het hier niet altijd makkelijk.” Kopjes, slingers, versieringen en overgebleven ballonnen werden verzameld. Nahr plaatste een oproep op Facebook en vond al snel een alleenstaande moeder van zeven kinderen die de hulp goed kon gebruiken.

De moeder was enorm dankbaar en kon dankzij Nahr haar zoon verrassen met een feest dat anders niet mogelijk was geweest. “Het maakte me zo blij om haar gelukkig te zien,” legt een van oor tot oor glunderende Nahr uit. “Ze vulde haar auto met spullen en was erg dankbaar.”

Nahr is vastbesloten om deze traditie voort te zetten en hoopt dat anderen haar voorbeeld zullen volgen. “Misschien dat mensen door mijn verhaal geïnspireerd raken om ook hun overgebleven feestspullen te delen in plaats van ze weg te gooien,” voegde ze toe.

Armoede is een probleem

Volgens Nahr wijst het erop dat er op Bonaire veel gezinnen zijn die met financiële uitdagingen te maken hebben. “Sinds de 10-10-2010 veranderingen worstelen veel families hier. Er is een groot verschil tussen arm en rijk, en kinderbijslag is hier veel lager dan in Nederland,” legde een bezorgde Nahr uit.

Wat is er gebeurd op 10-10-2010?

Op 10 oktober 2010 werden de Nederlandse Antillen opgeheven. Bonaire, Saba en St. Eustatius werden bijzondere gemeenten van Nederland. De Amerikaanse dollar werd op Bonaire geintroduceerd. Sinds die tijd werden er Nederlandse wetten en regelgeving toegepast op het eiland. Veel lokale families op Bonaire hebben het lastig met deze regelgevingen. De minimumsalarissen zijn eerder dit jaar omhoog gegaan. Alleen de prijzen in de supermarkten zijn ook hoger geworden. De overheid heeft laten weten graag wat aan de armoede te doen op Bonaire. De vraag is, of dit op dit moment ook lukt.

Nahr moedigt anderen aan hun spullen te doneren aan kerken of lokale organisaties die gezinnen in nood ondersteunen. “Het kan al iets kleins zijn. Zoals ik heb gedaan. Elke keer dat iemand een feestje heeft, blijven er dingen over die een andere familie kan helpen,” zei ze.

Kerstgedacht

Met de feestdagen in aantocht, hoopt Nahr dat haar verhaal anderen aanzet tot actie. “Het zou mooi zijn als meer mensen dit doen, vooral met kerst. Het kan een verschil maken voor veel gezinnen op Bonaire.”

