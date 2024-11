Vacatures Bonaire Vacatures Stichting Prinses Wilhelmina Fonds Curaçao Melanie Zandwijk 23 november 2024

De Stichting Prinses Wilhelmina Fonds (PWF) op Curaçao stelt zich ten doel, de bestrijding van kanker in de ruimte zin van het woord. Zij richt zich op kankerbestrijding door preventie, psychosociale hulp aan ingeschreven kankerpatiënten en naasten familieleden, voorlichting, en ondersteuning van gerelateerd onderzoek en nevenorganisaties. Stichting PWF ziet een toekomst voor zich waarin kankerbewustzijn en ondersteuning toegankelijk zijn voor iedereen in haar gemeenschap. Al 75 jaar is Stichting PWF een baken van hoop en blijft streven naar een wereld waarin niemand de strijd tegen kanker alleen aan hoeft te gaan.

Namens De Stichting Prinses Wilhelmina Fonds is Deloitte Dutch Caribbean op zoek naar kandidaten voor de functie van:

Bestuurslid

Maatschappelijk Medewerker

Administratief Medewerker/Receptionist

Facilitair Medewerker

De functie

Als lid van het bestuur van Stichting PWF draagt u bij aan de realisatie van de doelstellingen van de stichting. U ontwikkelt en bepaalt mede de strategie van stichting PWF. U analyseert en bespreekt voorgelegde voorstellen en projecten, beslist hierover en ontwikkelt en implementeert het beleid. Ook houdt u mede toezicht op het functioneren en de prestaties van de stichting en ondersteunt u de verschillende onderdelen van het bestuur bij taken en verantwoordelijkheden. U neemt deel aan bestuursvergaderingen en werkt aan het onderhouden van externe contacten. U vertegenwoordigt de stichting en draagt bij aan het beheren van de relaties met belanghebbenden, en waarborgt de maatschappelijke rol van de stichting binnen de Curaçaose gemeenschap.

Uw profiel

U beschikt over wetenschappelijk werk- en denkniveau (WO) of heeft een afgeronde HBO- of WO-opleiding op het gebied van bedrijfskunde, bestuurskunde of bedrijfseconomie of vergelijkbaar. U heeft ten minste 8 jaar relevante werkervaring, waarvan minimaal 4 jaar in een leidinggevende rol die vergelijkbaar is met deze functie. U heeft kennis van en affiniteit met de missie, (zorg)visie en doelen van Stichting PWF en de problematiek en behoefte van cliënten. U beschikt over ruime kennis van en inzicht in lokale wet- en regelgeving en organisatie- en veranderingsprocessen. U bent vaardig in strategische beleidsontwikkeling, het analyseren van complexe vraagstukken en u heeft ervaring met projectbeheer en management. U bent integer en onafhankelijk en heeft een hoge mate van verantwoordelijkheid en betrokkenheid. Tevens bent u besluitvaardig, communicatief sterk en stressbestendig.

Maatschappelijk Medewerker

De functie

Als Maatschappelijk Werker verleent u psychosociale hulp aan cliënten en hun naasten, ondersteunt en begeleidt hen en bemiddelt u tussen cliënten en de behandelaars/zorgverleners. U behartigt belangen van individuele cliënten en cliëntgroepen en bevordert de gezondheid door o.a. het geven van voorlichting. U voert intakegesprekken, analyseert de psychosociale situatie en begeleidt zo nodig het psychosociale hulpverleningsproces. U stelt begeleidingsplannen op in overleg met de cliënt en/of andere betrokkenen, evalueert deze plannen en voert begeleidingsgesprekken. Tevens werkt u samen met andere zorgverleners over het begeleidingsplan van stichting PWF, biedt u praktische hulp en fungeert u als intermediair voor diverse hulpvragen. U bewaakt de voortgang van de begeleidingsplannen en draagt zorg voor rapportage en dossierbeheer. U houdt spreekuren, biedt emotionele ondersteuning aan cliënten en familieleden en onderhoudt contacten met de afdeling Therapie & Recreatie. Daarnaast identificeert u voorlichtings- en informatie behoeften, schrijft u benodigde stukken en verzorgt u voorlichtingsactiviteiten en informatiebijeenkomsten.

Uw profiel

U beschikt over een afgeronde HBO-opleiding in Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en heeft minimaal 3 jaar relevante werkervaring, bij voorkeur in de medische sector. Een EHBO-diploma is gewenst. U heeft algemene theoretische kennis op het gebied van maatschappelijk werk en psychosociale hulpverlening, evenals kennis van en affiniteit met de missie, (zorg)visie en doelen van de stichting en de problematiek en behoeften van haar cliënten. U beschikt over kennis van het gezondheidszorgsysteem op Curaçao en beschikt over vaardigheid in communicatie, gesprekstechnieken en conflicthantering. U bent bekwaam in het verhelderen van hulpvragen en het vertalen hiervan naar begeleidingsplannen, evenals in het ontwikkelen, implementeren en evalueren van deze plannen. U beschikt over kennis van relevante software pakketten en beheerst goede computervaardigheden. U bent vaardig in rapporteren, zowel mondeling als schriftelijk, en handelt cliëntgericht, gestructureerd en methodisch. U streeft naar kwaliteit, bent professioneel ingesteld en heeft inlevings- en empathisch vermogen. Tot slot beschikt u over uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden in het Papiaments en Nederlands, heeft u goede Engelse vaardigheden en zijn Spaanse vaardigheden een pre.

Administratief Medewerker/Receptionist

De functie

Als Administratief Medewerker/Receptionist bent u verantwoordelijk voor secretariële, administratieve en ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van de stichting, verricht u financieel-administratieve werkzaamheden en fungeert u als eerste aanspreekpunt van de stichting. U verricht baliewerkzaamheden zoals het ontvangen/doorverwijzen van bezoekers en het verstrekken van informatie. U verricht administratieve taken, o.a. het opvragen van offertes en versturen van uitnodigingen en agenda’s voor vergaderingen. U beheert telefoonverkeer en registreert inkomende en uitgaande post en handelt deze af. U regelt facilitaire zaken als het afhandelen van bestellingen en de bewaking van de werking van apparatuur. Daarnaast draagt u zorg voor het archief, ondersteunt u bij financieel-administratieve werkzaamheden en personeelsadministratie en bent u verantwoordelijk voor het voorraad- en magazijnbeheer.

Uw profiel

U beschikt over een afgeronde MBO-opleiding in de richting van administratie en u heeft ten minste 3 jaar ervaring in een soortgelijke functie. U beschikt over theoretische en praktische kennis en vaardigheden op het gebied van secretariële en (financieel) administratieve werkzaamheden. U heeft kennis van en inzicht in de (zorg)visie van Stichting PWF en de problematiek en behoefte van cliënten. Daarnaast beschikt u over kennis van het gezondheidszorgsysteem op Curaçao en heeft u kennis van en vaardigheid in relevante softwarepakketten. U beschikt over vaardigheden in het vormen en bijhouden van werkdossiers en werkarchieven en het omgaan met vertrouwelijke informatie. U bent klant- en resultaat gericht en bent punctueel van aard. U bent representatief, flexibel en toont initiatief. Verder streeft u naar kwaliteit en bent u stressbestendig. Tot slot beschikt u over mondelinge en schriftelijke vaardigheden in het Papiaments, Nederlands en Engels.

Facilitair Medewerker

De functie

Als facilitair medewerker bent u verantwoordelijk voor het uitvoeren van schoonmaakactiviteiten evenals kleine preventieve onderhouds- en reparatiewerkzaamheden binnen en rondom het gebouw en het terrein van Stichting Prinses Wilhelmina Fonds. U verricht dagelijkse en periodieke schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden uit aan het gebouw en het omliggende terrein, signaleert onderhoudsbehoeften en rapporteert hier tijdig over. Bij activiteiten in het voorlichtingscentrum zorgt u voor de inrichting van de ruimte en verleent u technische ondersteuning, zowel binnen als buiten het centrum. Daarnaast ondersteunt u bij de voorbereidingen van de activiteiten van de afdeling Therapie & Recreatie, zowel gedurende week als buiten kantooruren. Hierbij zorgt u onder andere voor het klaarzetten van tafels en stoelen en verzorgt u de afwas na afloop. Tevens ondersteunt u bij de voorbereidingen en afgifte van voedselpakketten.

Uw profiel

U beschikt over VSBO werk- en denkniveau en heeft minimaal 6 maanden ervaring in een soortgelijk functie. U beschikt over vaktechnische en praktische vaardigheden en heeft kennis van en inzicht in de missie en (zorg)visie van de organisatie en de problematiek en behoeften van cliënten. U bent zelfstandig, verantwoordelijk en stressbestendig, en u beschikt over sociale en communicatieve vaardigheden. Tevens bent u betrouwbaar, klantvriendelijk en nauwkeurig. Tot slot beschikt u over mondelinge vaardigheid in het Nederlands, Engels en Papiaments.

Procedure

Deloitte Dutch Caribbean zal deze procedure uitvoeren namens Stichting Prinses Wilhelmina Fonds. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Mw. Loulou Nieuwenhuijs via +5999 433 3333 of via [email protected]. U kunt uw sollicitatiebrief en CV uiterlijk 9 december 2024 e-mailen naar [email protected]. U ontvangt binnen drie werkdagen een ontvangstbevestiging. Een assessment, een referentieonderzoek en een medisch onderzoek kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure. Uw sollicitatie wordt vertrouwelijk behandeld.

