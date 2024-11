Sport & Vrije tijd Thuersten Winklaar in finale zwaargewichttitel boksen Redactie 23-11-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Bokser Thuersten Winklaar, een van de meest ervaren vechters van Bonaire, neemt zondag 24 november deel aan de finale van het Nederlands Kampioenschap boksen in de zwaargewichtcategorie. De wedstrijd vindt plaats in het Sportcomplex Overbosch in Den Haag, waar hij het opneemt tegen Evan Nedd.

Met deze rechtstreekse finale in de klasse boven 92 kilogram krijgt Winklaar de kans om Bonaire internationaal op de kaart te zetten. De Bonaire Boxing Federation (BBF) meldt trots dat de bokser maandenlang intensief heeft getraind, gesteund door sponsoren zoals Indebon, Wilca NV, Tung Fong Store en D-shiri Holding. Het duel belooft spannend te worden, met beide vechters op het hoogste niveau.

Naast Winklaars zwaargewichtfinale staan er achttien andere wedstrijden gepland. De hoofdpartij begint tussen 21.00 en 22.00 uur. Een deel van het evenement wordt live uitgezonden door de NOS.

De BBF benadrukt het belang van zulke wedstrijden voor de ontwikkeling van de bokssport op Bonaire. “Wij investeren in onze atleten om ze een kans te geven op een hoger competitieniveau,” aldus de federatie.

