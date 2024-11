Nieuws van Bonaire Sinterklaas feestelijk verwelkomd op Bonaire Hans Hofstra 23-11-2024 - 2 minuten leestijd

De hoofdpiet stond dit jaar aan het roer van de pakjesboot.

KRALENDIJK – Sinterklaas is weer op Bonaire. Op zaterdagochtend 23 november werd de goedheiligman hartelijk onthaald door de bewoners van het eiland. Rond 09.15 uur arriveerde hij samen met zijn Pieten in de pakjesboot, begeleid door een groep zeilers. Veel mensen waren naar de haven gekomen om de aankomst van de Sint en zijn gezelschap mee te maken.

Dit jaar was er een opvallende verandering: de Pieten droegen een subtiele kleur op hun wangen. Vanuit het Sinterklaasjournaal was al bekendgemaakt dat de Sint niet helemaal fit was, wat ervoor zorgde dat de Hoofdpiet dit jaar de leiding had over het varen van de boot. Desondanks kon de goedheiligman gelukkig toch aanwezig zijn bij de festiviteiten. Vanwege zijn gezondheid werd hij na aankomst vervoerd in een golfkarretje naar het Wilhelminaplein, waar honderden kinderen en ouders hem opwachtten. Bekijk hier live op het instagram account van Bonaire.nu de aankomst van Sinterklaas.

Aan de kade kwamen ook dit jaar weer vele bewoners de goedheiligman verwelkomen

Goeie sfeer

De sfeer op het Wilhelminaplein was feestelijk, maar het was ook ontzettend druk. De Pieten gooiden bij aankomst veel pepernoten door de lucht. Voor sommige bezoekers was het een uitdaging om een glimp van de Sint en zijn Pieten op te vangen. Toch genoot iedereen zichtbaar van het traditionele spektakel.

Het was gezellig druk op het Wilhelminaplein van Bonaire.

Goede harmonie

De intocht verliep, zoals altijd, in goede harmonie. De organisatie had overal rekening mee gehouden. Er waren bijvoorbeeld hekken geplaatst langs de wegen om ervoor te zorgen dat kinderen veilig konden genieten van het evenement. Sinterklaas en zijn Pieten zorgden voor blije gezichten en een warm begin van het feestseizoen op Bonaire.

