Politie & Justitie Scooter aangereden door chauffeur onder invloed Redactie 23-11-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Op vrijdagavond rond 18.00 uur vond een ongeval plaats tussen een auto en een scooter op de EEG Boulevard. Om een nog onbekende reden botste de auto tegen de scooter.

Een ambulance vervoerde de bestuurder van de scooter naar het ziekenhuis voor medische behandeling. De toestand van de gewonde scooterrijder wordt door een woordvoerder van Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) omschreven als ‘zorgwekkend’.

Na het ongeluk is er direct een blaastest afgenomen bij de bestuurder van de auto. Op basis van de resultaten werd hij meegenomen naar het bureau voor een bloedonderzoek.

Arrestatie

Uit de analyse bleek dat de 63 jaar oude man met initialen R.S.B meer alcohol had gedronken dan wettelijk is toegestaan, waarop zijn rijbewijs werd ingenomen. Hij is daarnaast gearresteerd voor verder onderzoek.

