Politie Bonaire houdt man aan bij huiszoekingen in verband met schietincidenten 23-11-2024

KRALENDIJK – Naar aanleiding van de recente schietincidenten heeft het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) donderdagmiddag twee huiszoekingen uitgevoerd. Deze vonden plaats in een kamer van een toeristische accommodatie aan de Kaya International en in een afgelegen gebied bij Nieuw Amsterdam.

Bij de huiszoeking in de toeristische accommodatie werd een 30-jarige man aangehouden door de speciale eenheid, Groep Bijzondere Opdrachten (GBO). Ook nam de politie spullen in beslag die belangrijk zijn voor het onderzoek. Het onderzoek is nog in volle gang.

