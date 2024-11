Overheid Nieuwe campagne ‘You’ve got the power’ gestart op Bonaire Redactie 23-11-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Het openbaar lichaam Bonaire (OLB) is op vrijdag gestart met de campagne ‘You’ve got the power’, gericht op het bewust maken van de burgers op mogelijkheden om hun stroomverbruik en daarmee hun maandelijkse kosten te verlagen. Naast het bieden van subsidie voor inwoners met een laag inkomen, richt de campagne zich op tips en oplossingen voor iedereen om energie te besparen.

Op 7 december 2024 organiseert het eilandbestuur een ‘Feria di Koriente’ bij Social Café, waar bezoekers gratis producten zoals ledlampen en tijdklokken kunnen ophalen en kans maken op duurzame prijzen, waaronder een energiezuinige koelkast.

Stands

Ondernemers met duurzame producten kunnen tot 29 november een stand aanvragen via [email protected]

