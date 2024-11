Sint Eustatius Nationaal Restauratiefonds verstrekt lening voor restauratie The Old Gin House op Sint-Eustatius Redactie 23-11-2024 - 1 minuten leestijd

Een impressie van het werk aan The Old Gin House. Foto: Nationaal Restauratiefonds

ORANJESTAD – Het Nationaal Restauratiefonds heeft recent een laagrentende lening verstrekt voor de restauratie van The Old Gin House, een historisch gebouw aan de Oranjebaai op Sint-Eustatius.

Het hoofdgebouw, dat al in 1760 als hotel in gebruik was, kent een rijke geschiedenis. Ooit maakte het deel uit van een bruisende handelslocatie, waar duizenden schepen uit Europa, Amerika en Afrika aanmeerden. In latere eeuwen deed het pand dienst als katoenspinnerij en opslagloods. De karakteristieke rode bakstenen, vervaardigd uit ballast van Hollandse handelsschepen, getuigen nog steeds van het verleden.

Na de restauratie krijgt het gebouw een nieuwe bestemming, met onder meer een bar en een wijnkelder in de benedenruimte. Heritage Inspector Raimie Richardson van het Openbaar Lichaam Sint-Eustatius houdt toezicht op de voortgang van het project.

Pannenbier

Op vrijdag werd de restauratie feestelijk gevierd met pannenbier, gebracht door Hans Jacobs en Harry Kers van het Restauratiefonds, als blijk van waardering voor de bouwvakkers.

