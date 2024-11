Algemeen Culinaire team Bonaire feestelijk onthaald op vliegveld Bonaire Hans Hofstra 23-11-2024 - 1 minuten leestijd

Het culinaire team van Bonaire werd feestelijk onthaald op het vliegveld.

KRALENDIJK – Het culinaire team van Bonaire is vrijdagmiddag feestelijk onthaald op het vliegveld van Bonaire. Er was veel belangstelling voor de groep, die in Miami verschillende prijzen in de wacht had gesleept.

Het culinaire team had indrukwekkende resultaten behaald in de Verenigde Staten. Zo won Rhashindra Donge de prestigieuze titel Chef of the Year. Op Flamingo International Airport was te zien dat de wedstrijd in Miami nauwgezet was gevolgd. Veel vrienden en familie waren aanwezig om het team weer te verwelkomen op Bonaire.

