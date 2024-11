Klimaat & Weer Weekend weerbericht van Bonaire: buien met onweer Redactie 22-11-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Voor de komende dagen blijft Bonaire wisselvallig weer houden. Periodes met bewolking, zon en lokale buien wisselen elkaar af. Vooral in de nacht en vroege ochtend kan er sprake zijn van zware regenval, mogelijk met onweer.

Een hardnekkige lage drukzone in de buurt van Bonaire zorgt voor vochtige en instabiele omstandigheden, wat leidt tot bewolking, buien en plaatselijk onweer. De temperaturen blijven tropisch met een maximum van 31°C overdag en een minimum van 26°C in de nacht.

De wind is overwegend oostelijk en waait met een lichte tot matige kracht (windkracht 1 tot 3). In de buien kunnen er tijdelijke windstoten optreden tot windkracht 4. De zee is licht tot matig met golfhoogtes tot 1 meter. Aan de noordkust kan deining zorgen voor branding met golven tot 1,5 meter. Deze omstandigheden kunnen het zeeverkeer beïnvloeden.

