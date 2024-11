Sport & Vrije tijd Open dag voor fastpitch softbal voor meisjes Hans Hofstra 22-11-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – De Federashon di Beisbol i Softbol Boneriano (FBSB) organiseert op zaterdag 30 november 2024 een speciale open dag voor meiden die interesse hebben in fastpitch softbal. Het evenement vindt plaats op het Jossy Boekhoudt Ballpark van 13.00 tot 17.00 uur.

Dit initiatief, genaamd “Fastpitch Softball for Girls Project”, richt zich op het stimuleren van softbal voor jonge meisjes op Bonaire. De FBSB nodigt meisjes uit die willen leren softbal spelen, al in een team zitten of graag pitcher/catcher willen worden. Ook coaches die willen bijdragen aan dit project zijn van harte welkom. Meisjes tot zestien jaar kunnen op 30 november zich om 13.00 uur melden bij het Jossy Boekhoudt Ballpark.

