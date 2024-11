Evenementen Bonaire Culinary Team Rhashindra Donge wint Chef of the Year award Redactie 22-11-2024 - 1 minuten leestijd

Rhashindra Donge wint Chef of the Year award | Foto Bonhata

KRALENDIJK – Het Bonaire Culinary Team heeft goud, zilver en brons behaald tijdens de prestigieuze Taste of the Caribbean 2024 in Miami. Rhashindra Donge won goud in de Senior Chef Competition en werd voor de tweede keer uitgeroepen tot Chef van het Jaar. Haar eerste titel dateert van 2014, toen ze geschiedenis schreef als eerste vrouwelijke winnaar van deze onderscheiding.

Ook de andere teamleden presteerden uitstekend. Akeesha Cicilia behaalde zilver in de Junior Chef Competition, Elise Weerstand won zilver in de Pastry Competition, en het team als geheel eindigde als tweede in de Teamcompetitie. Kelvin Ventura voegde daar brons aan toe in de Bartender Competition en kreeg speciale erkenning in de Spirit of the Bartender Competition.

Het team wordt vandaag, vrijdag 22 november om 14.30 uur feestelijk onthaald op de luchthaven van Bonaire.





