Natuur Nieuwe Beach Clean-Up nabij oude garnalenfabriek op Bonaire Hans Hofstra 21-11-2024 - 1 minuten leestijd

Er wordt een nieuwe grootschalige beach cleanup georganiseerd.

KRALENDIJK – Op zaterdag 30 november slaan vrijwilligers opnieuw de handen ineen voor een grote beach clean-up, dit keer aan de oostkant van het eiland. De organisatie zorgt voor vuilniszakken, drankjes, muziek en snoep voor kinderen. Vrijwilligers wordt gevraagd om zelf handschoenen mee te nemen en vooral hun enthousiasme. Iedereen is welkom, en de start is om 9.30 uur.

“Eerdere acties waren een groot succes. Bij de eerste clean-up werd maar liefst 8.600 liter afval verzameld, terwijl de laatste editie dat record overtrof met 12.300 liter,” aldus Martijn Bos die één van de vrijwilligers is. Toch blijft er een uitdaging staan: het afval wordt na afloop langs de weg geplaatst, maar vaak blijft het daar liggen omdat afvalverwerkingsbedrijf Selibon het niet altijd ophaalt. “We hopen dat Selibon deze nieuwe acties ook omarmt en het afval wil ophalen,” aldus Bos.

De groep vrijwilligers lijkt steeds groter te worden. Veel mensen op Bonaire omarmen het idee. Zo is er ook een online community via whatsapp ontstaan, waardoor vrijwilligers op de hoogte blijven van de nieuwste plannen.

Kersteditie in de planning

Voor wie deze clean-up mist, is er goed nieuws: op vrijdag 27 december staat de speciale ‘Christmas Edition’ gepland. Deze schoonmaakactie vindt plaats aan het einde van de dag, van 17.00 uur tot zonsondergang rond 18.00 uur. Daarna wordt de dag feestelijk afgesloten met een Vrijmibo Beach Boost: een bewust feestje om het harde werk te vieren. “Feesten en bewustwording combineren is onze manier om samen iets moois te maken,” aldus de organisatie.

