Discussie over beloning griffier functie Bonaire niet uniek: Nederland worstelt ook

KRALENDIJK – De discussie van enige maanden terug op Bonaire over het salaris van de Eilandgriffier bij het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) staat niet op zichzelf. Ook in Nederland is er verdeeldheid over hoe de beloning van deze functie het beste kan worden geregeld.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft deze week afstand genomen van een advies van beroepsverenigingen dat stelt dat het griffiersalaris gekoppeld zou moeten worden aan dat van de burgemeester.

De beroepsverenigingen pleiten ervoor om het salaris te baseren op een schaal net onder de burgemeester, om balans te creëren binnen de ambtelijke top. De VNG benadrukt echter dat de inschaling afhankelijk blijft van de lokale gemeenteraad en werkgeverscommissie.

Complex

De discussie toont aan dat de waardering voor de rol van griffier complex blijft. Verschillen in inschaling en salaris leiden niet alleen in Caribisch Nederland, maar ook in het Europese deel van het Koninkrijk tot debat. Er is nu een pleidooi voor het vaststellen van landelijke normen, om zo lokale discussies op gemeenteniveau te voorkomen.

