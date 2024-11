Interview Carlos Javier Martis: ‘Bij Mental Health Caribbean krijg ik alle ruimte’ Redactie 21-11-2024 - 6 minuten leestijd

Interview met Carlos Javier Martis, verpleegkundig specialist, hoofdbehandelaar en inhoudelijk partner bij Sentro Nos Perseverensia/MHC Bonaire | Door CareCaribbean

Toen Carlos Javier Martis (33) tijdens een vakantie op zijn geboorte-eiland Bonaire via via hoorde dat er bij Mental Health Caribbean behoefte was aan een verpleegkundig specialist, greep hij zijn kans. Hij regelde een informeel kennismakingsgesprek, deed een aantal maanden daarna mee aan de officiële vacaturerondes en werd aangenomen.

Sinds april 2024 woont hij op zijn geboorte-eiland; in juni begon hij in zijn nieuwe baan.

“Alles viel op zijn plek; terug naar mijn familie en vertrouwde omgeving en een baan waarin ik mijn kennis en ervaring kan inzetten voor de gemeenschap op Bonaire.”

Laatste zetje

Het idee om terug te gaan speelde al langer in zijn achterhoofd. De partner van Carlos gaf het laatste zetje en samen waagden ze de sprong.

“Ik had toen nog geen baan, dat was best spannend. Het sterke gevoel dat Bonaire mij nodig heeft, gaf vertrouwen dat het wel goed zou komen.” En dat kwam het.

‘Ik voelde sterk dat het eiland mijn ervaring en kennis nodig heeft’

Hoe het begon

Op 20-jarige leeftijd ging Carlos HBO-V studeren aan de Fontys Hogeschool in Tilburg. Het zorgen voor mensen sprak hem altijd al aan; de studie bleek een goede keuze. Tijdens zijn stage op een afdeling psychogeriatrie (psychiatrische ouderenzorg) kreeg hij behoefte aan meer diepgang naast de praktijk.

Psychologie

Zijn interesse naar ‘de mens achter de ziekte’ resulteerde in een tweede studie: Psychologie aan de Universiteit Tilburg. Na twee jaar in de studieboeken begon het ook daar te kriebelen, nu was het de praktijk die hij miste. Carlos besloot de twee studies naast elkaar te volgen. Na het afronden van HBO-V ging hij aan de slag als verpleegkunde. Zijn bachelor Psychologie haalde hij naast zijn baan.

‘De mens achter de ziekte interesseert mij’

Overstap naar de GGZ

Na verschillende banen in de revalidatiezorg en psychogeriatrie maakte hij de overstap naar de GGZ. “Ik voelde me er direct op mijn plek. Dit was wat ik zocht!”.

Carlos kreeg de kans om de 3-jarige opleiding tot verpleegkundig specialist te volgen, met succes. Als regiebehandelaar werkte hij o.a. met cliënten met complexe psychiatrische problemen.

Sentro Nos Perseverensia

Die ervaring komt goed van pas in zijn werk bij Sentro Nos Perseverensia, een instelling op Bonaire voor mensen met verslavingsproblematiek en/of psychiatrische problematiek. SNP valt onder Mental Health Caribbean. Het is de enige plek op Bonaire waar deze mensen terecht kunnen voor begeleiding en behandeling. Sommige cliënten verblijven er een paar weken, anderen al jaren.

Breed takenpakket

In zijn functie als verpleegkundig specialist/hoofdbehandelaar is Carlos o.a. verantwoordelijk voor de zorginhoudelijke aspecten bij SNP. Dit houdt in dat hij o.a. diagnoses stelt, medicijnen voorschrijft, cliënten behandelt en begeleidt en het team coacht.

‘Laatst vroeg een cliënt of ik zijn haar kon knippen; dan doe ik dat met alle liefde’

Mooie dag bezorgen

Hij streeft ernaar om mensen die in de instelling verblijven zo vaak mogelijk een mooie dag te bezorgen: “Onze cliënten leven van dag tot dag. Iets kleins kan hun dag net iets leuker maken. Laatst vroeg een cliënt of ik zijn haar kon knippen. Dan doe ik dat met alle liefde.”

‘Muziek in de auto helpt om de knop om te zetten na een werkdag’

Intensieve baan

Het werken in de GGZ kan intensief zijn, zeker als je dagelijks te maken hebt met complexe problematiek en soms beperkte middelen. Hoe zet Carlos de knop om als hij naar huis gaat? “Door keihard Latijns-Amerikaanse muziek te draaien in de auto. Het is maar een klein stukje rijden naar huis, maar het helpt altijd.”

Mental Health Caribbean

Carlos heeft geen moment spijt gehad van zijn beslissing om terug te gaan naar Bonaire. “Het eiland biedt veel kansen voor zorgprofessionals. Bij Mental Health Caribbean krijg ik alle ruimte om mijn werk zelfstandig in te richten.”

Carlos’ tip voor Caribische zorgprofessionals

Als je op vakantie bent op je geboorte-eiland, ga gewoon eens langs bij zorginstanties. Ga informeel kennismaken, geef aan dat je geïnteresseerd bent. Initiatief nemen wordt altijd gewaardeerd.

37