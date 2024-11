Evenementen Lezing: “Papiaments – Taal van Verzet” Redactie 20-11-2024 - 1 minuten leestijd

Sedney Marten vertelt over de geschiedenis van het Papiamentu. Foto: Archief Akademia Papiamentu

KRALENDIJK- Op dinsdag 26 november organiseert Fundashon Akadmia Papiamentu een lezing in de zaal van Corallium Resort (vroeger Marriott Resort). Titel van de lezing is: Papiaments – de taal van verzet – nog steeds levend ondanks vele pogingen om het te elimineren.

Sedney Marten zal de spreker zijn en hij gaat het hebben over de geschiedenis en ontwikkeling van het Papiaments. Zo zal hij het hebben over het ontstaan van de taal, de ontwikkeling over de jaren heen en welke andere talen invloed hebben gehad op deze taal.

Sedney zal illustreren hoe moeilijk de sprekers het hadden om zich in hun taal uit te mogen drukken en onderwijs te volgen. Hij zal toelichten hoe deze onderdrukking over de jaren heen vorm heeft gekregen en hoe de sprekers het hebben doorstaan.

Papiaments is vandaag internationaal erkend als een minderheidstaal onder het Europees verdrag voor regionale talen en talen van minderheden.

De lezing begint om 7 uur. Na de lezing, tegen half negen, zal er gelegenheid zijn om onder het genot van een hapje en een drankje, over het thema van gedachten te wisselen. De lezing is in het Nederlands en toegang is gratis.

Inschrijven

Geïnteresseerden worden verzocht zich in te schrijven. Dat kan via whatsapp 786 1110 of e-mail [email protected].

