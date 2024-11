Politie & Justitie Schoten gelost in Noord Saliña: politie onderzoekt tweede incident in korte tijd Redactie 19-11-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – In de vroege uren van maandag 18 november heeft de politie onderzoek ingesteld naar een melding van schoten in de wijk Noord Saliña. Rond 01:00 uur werden agenten naar de locatie gestuurd na meldingen van geweerschoten. Ter plaatse troffen zij hulzen aan, wat bevestigt dat er daadwerkelijk geschoten is. Er zijn geen meldingen van gewonden.

Dit incident volgt kort op een eerdere schietpartij in een andere wijk, die op zondagochtend 17 november rond 3.00 uur plaatsvond. Bij het incident raakten een woning en twee auto’s beschadigd door kogels. De auto’s zijn in beslag genomen voor verder onderzoek.

De politie is een onderzoek gestart en roept de gemeenschap op om te helpen. Mensen die iets hebben gezien, gehoord of andere relevante informatie hebben, kunnen contact opnemen via de telefoonnummers 715 8000, 717 8000 of anoniem via de tiplijn 9310.

