Oppositie Bonaire bezorgd over optreden Rijksvertegenwoordiger inzake vuilnisbelt 19-11-2024

KRALENDIJK- De grootste oppositiepartij op Bonaire, de Union Patriótiko Boneriano (UPB), heeft haar zorgen uitgesproken over het optreden van Rijksvertegenwoordiger Jan Helmond, als het gaat om de problematiek rondom de vuilnisbelt.

Volgens de partij draagt het optreden van de Rijksvertegenwoordiger, dat als confronterend wordt ervaren richting het Bestuurscollege, niet bij aan het vinden van oplossingen voor dringende milieuproblemen zoals de afvalberg bij Lagun, of en de kwestie van afvalwaterbeheer.

De UPB benadrukt dat volksgezondheid, natuur en milieu op de eerste plaats moeten staan, en dat een machtsstrijd tussen overheden niet alleen ineffectief is, maar ook schadelijk voor de gemeenschap.

De partij stelt dat al sinds de integratie van Bonaire in het Nederlandse staatsbestel in 2010 duidelijk is dat het eiland niet over de middelen, expertise en capaciteit beschikt om de afvalproblematiek zelfstandig aan te pakken. Het gebrek aan ondersteuning vanuit Den Haag heeft deze situatie volgens de UPB verergerd.

Constructiever

De partij roept op tot een meer constructieve samenwerking tussen het Bestuurscollege en de Nederlandse regering, waarbij zo nodig een mediator kan worden ingezet om tot realistische en duurzame afspraken te komen. “Het gezamenlijk aanpakken van de afvalberg in Lagun is essentieel om de risico’s voor de volksgezondheid en het milieu te beperken”, zo schrijft de groene partij op maandag in een verklaring.

De UPB dringt er dan ook op aan dat de Rijksvertegenwoordiger zijn rol meer richt op het bevorderen van dialoog en vertrouwen, in plaats van confrontatie.

