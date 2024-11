Luchtvaart & Reizen Luchthavens Nederlandse Cariben verlagen passagierskosten voor inter-eilandelijk vliegen Redactie 19-11-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – De Dutch Caribbean Cooperation of Airports (DCCA) hebben afspraken gemaakt om met ingang van 2025 de zogenaamde Passenger Facility Charge (PFC), veelal aangeduid als ‘luchthavenbelasting’ voor reizen tussen de Nederlands-Antilliaanse eilanden te verlagen naar 15 dollar.

De verlaging van de PFC gaat direct zorgen voor lagere ticketprijzen, die zichtbaar zullen zijn in de prijsopbouw van de luchtvaartmaatschappijen die vliegen tussen de eilanden, zoals Divi Divi Air, Z-air en Winair.

De verlaging wordt vanaf januari 2025 ingevoerd op Curaçao en Bonaire, gevolgd door Aruba in februari. Bonaire hanteert nu al kosten die liggen onder het afgesproken bedrag, maar BIA zal in elk geval geen jaarlijkse verhoging toepassen, waardoor het bedrag ook vanaf Bonaire beperkt blijft tot 15 dollar. Vooral de drukke route tussen Aruba en Curaçao zal direct profiteren van de doorgevoerde verlaging, net als de route Bonaire-Curaçao. Later in 2025 zal ook Princess Juliana luchthaven van Sint-Maarten zich aansluiten bij het initiatief.

Onderzoek

Het gezamenlijke besluit volgt op onderzoek dat aantoonde dat lagere kosten het inter-eilandverkeer zullen stimuleren. Het initiatief ondersteunt toerisme, samenwerking en economische groei in de regio. “Luchthavens verbinden onze eilanden en brengen mensen dichter bij elkaar,” zegt DCCA-voorzitter Jonny Andersen. “Met lagere passagierskosten maken we reizen toegankelijker en ondersteunen we het toerisme en de economie in onze regio.”

