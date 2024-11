Politiek & Bestuur Gedeputeerde Clark Abraham: “Rijksoverheid moet haar verantwoordelijkheid nemen in bestuursrecht op Bonaire” Hans Hofstra 19-11-2024 - 2 minuten leestijd

Gedeputeerde Clark Abraham tijdens de wekelijkse persconferentie.

KRALENDIJK – Ook Gedeputeerde Clark Abraham heeft zijn zorgen gedeeld omtrent de kritiek van waarnemend rijksvertegenwoordiger Jan Helmond omtrent het handhaving apparaat op Bonaire. Helmond verweet afgelopen week de afdeling handhaving van taakverwaarlozing. Volgens Abraham is dit terecht, maar komt dit mede doordat de rijksoverheid niet haar verantwoordelijkheid heeft genomen om Bonaire meer juridische instrumenten in het verleden te geven.

Waarnemend rijksvertegenwoordiger Jan Helmond gaf in zijn verklaring waarom de rijksoverheid had ingegrepen omtrent de afvalcrisis op Bonaire, kritiek op het handhaving apparaat op Bonaire. “Ik denk dat er zeker iets niet goed gaat en daar kan ik heel oprecht over zijn,” aldus Abraham over het handhavingsbeleid op Bonaire. Hij legt uit dat handhaving een hoge prioriteit heeft binnen het beleid van het huidige college. “Het is niet voor niets dat we handhaving ook hoog in het vaandel hebben gezet en dat wij ook meer investeringen in toezichthandhaving gaan toepassen.” Om de situatie te verbeteren, heeft het bestuur in de tweede begrotingswijziging een kwart miljoen extra toegewezen aan toezichthandhaving.

Rijksoverheid neemt geen verantwoordelijkheid

Een groot obstakel in de huidige handhaving op Bonaire is volgens Abraham de beperkte toepassing van de algemene wet bestuursrecht op Bonaire. “Die wet is niet van toepassing op Bonaire,” zegt hij. Het ontbreken van deze juridische instrumenten maakt het moeilijker om effectief op te treden. Het bestuurscollege zou dit in een eerder stadium ook hebben aangegeven bij het Rijk. Abraham dringt er daarom bij de Rijksoverheid nogmaals op aan om hun verantwoordelijkheid te nemen en de wet van toepassing te verklaren op Bonaire. “Wij dringen er urgent op aan bij de Rijksoverheid om hun verantwoordelijkheid te nemen en de algemene wet bestuursrecht van toepassing te verklaren,” aldus Abraham.

